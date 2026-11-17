Обвиняемая в подрыве автомобиля журналиста Сергея Заворотного 21-летняя москвичка Елизавета не ответила на вопрос журналиста Life.ru, раскаивается ли она в содеянном. Девушку доставили в Чертановский районный суд Москвы в наручниках. Во время заседания она прятала лицо под капюшоном.

Москвичка, устроившая подрыв машины Заворотного, не стала раскаиваться в суде. Видео © Life.ru

Ранее Елизавета не была судима и проживала вместе с родителями. Девушка получила высшее ветеринарное образование, окончив академию с красным дипломом. До этого она серьёзно занималась лыжными гонками.

Следственный комитет предъявил москвичке обвинение в покушении на убийство, совершённом общеопасным способом группой лиц. Следователи направили в суд ходатайство о заключении её под стражу.