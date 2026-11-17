Обвиняемая в подрыве машины Заворотного промолчала на вопрос о раскаянии
Обвиняемая в подрыве автомобиля журналиста Сергея Заворотного 21-летняя москвичка Елизавета не ответила на вопрос журналиста Life.ru, раскаивается ли она в содеянном. Девушку доставили в Чертановский районный суд Москвы в наручниках. Во время заседания она прятала лицо под капюшоном.
Москвичка, устроившая подрыв машины Заворотного, не стала раскаиваться в суде. Видео © Life.ru
Ранее Елизавета не была судима и проживала вместе с родителями. Девушка получила высшее ветеринарное образование, окончив академию с красным дипломом. До этого она серьёзно занималась лыжными гонками.
Следственный комитет предъявил москвичке обвинение в покушении на убийство, совершённом общеопасным способом группой лиц. Следователи направили в суд ходатайство о заключении её под стражу.
Ранее Life.ru сообщал о задержании 21-летней москвички по делу о подрыве автомобиля Сергея Заворотного. По версии следствия, девушку несколько месяцев обрабатывали телефонные мошенники, которые сначала выманивали у неё деньги, а затем поручили следить за машиной журналиста на Кировоградской улице. Позднее она установила под внедорожником устройство, которое, как утверждает сама обвиняемая, считала обычным GPS-трекером. О произошедшем взрыве девушка узнала из новостей и попыталась потребовать объяснений у кураторов. В результате покушения Заворотный получил тяжёлые травмы. Как стало известно позднее, после ампутации левой руки и четырёх операций он пришёл в сознание, но продолжил нуждаться в искусственной вентиляции лёгких.
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