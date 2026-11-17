Обвиняемую в подрыве автомобиля журналиста Сергея Заворотного доставили в Чертановский районный суд Москвы для избрания меры пресечения. Как видно на кадрах Life.ru из здания суда, 21-летняя Елизавета К. шла в наручниках под конвоем, натянув на голову капюшон и стараясь скрыть лицо от камер.

Видео © Life.ru

Подозреваемая промолчала в ответ на вопрос корреспондента Life.ru, раскаивается ли она в содеянном.

На допросе девушка признала вину и рассказала, что в июле 2026 года ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов и убедил, будто на её имя открыто множество зарубежных банковских счетов для донатов ВСУ. Под предлогом блокировки подозрительных операций москвичку заставили выполнять указания неизвестных кураторов.

По версии следствия, впоследствии ей поручили выкопать спрятанный в Подмосковье пакет и доставить его в столицу. Соучастники уверяли исполнительницу, что внутри находится GPS-трекер, который необходимо закрепить под днищем машины журналиста. В действительности, как установили следователи, в свёртке было взрывное устройство, позднее приведённое в действие дистанционно.