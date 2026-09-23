Пострадавшим от летнего мора тюменским рекам зимой грозит новая гибель рыбы

В реках Тюменской области зимой может произойти новый замор рыбы, если уровень кислорода не восстановится, а морозы окажутся сильными. Об этом ТАСС рассказал начальник управления по животноводству Рустем Бетляев.

По словам специалиста, естественное восстановление пострадавших водоёмов уже началось, однако ситуация во многом будет зависеть от образования льда и содержания кислорода в воде.

«Лишь бы у нас замора рыбы зимнего не было. Все зависит ведь от льда. Если ещё на фоне дефицита кислорода будет морозная зима и лед, то могут быть дополнительные проблемы», — пояснил Бетляев.

В холодной воде кислород удерживается лучше, однако после образования ледяного покрова газообмен с атмосферой резко ограничивается. Одновременно уменьшается поступление света, а разложение органики продолжает расходовать растворённый кислород. При его критическом дефиците может начаться новый замор.

Ранее Life.ru рассказывал, что причиной массовой гибели рыбы в Туре летом стал острый дефицит растворённого кислорода после аномального паводка. Специалисты не обнаружили признаков токсического отравления, а для восстановления ценных видов рыб потребуются дополнительные меры.