Пострадавший при ракетной атаке на Елец остаётся в больнице

В Ельце Липецкой области продолжает лечение 47-летний мужчина, получивший осколочное ранение во время ракетной атаки ВСУ на промышленную зону города. Пациент уже перенёс операцию и постепенно восстанавливается, сообщила региональный министр здравоохранения Лилия Самошина.

По её словам, пострадавший находится в травматологическом отделении. Накануне хирурги извлекли из его бедра металлический осколок. Сейчас состояние мужчины оценивается как стабильное и удовлетворительное, врачи отмечают положительную динамику.

Кроме того, 20-летнюю девушку, госпитализированную после отравления угарным газом, утром 26 октября выписали из больницы. Ещё четверо обратившихся за медицинской помощью будут проходить лечение амбулаторно.

Ракетный удар по промышленной зоне Ельца произошёл 25 октября. В результате атаки погиб охранник одного из предприятий, ещё шесть человек обратились за медицинской помощью. После попадания на территории промзоны вспыхнул пожар, который впоследствии удалось локализовать. Повреждения также получили фасады нескольких жилых домов и здание Елецкого медицинского колледжа. Губернатор Игорь Артамонов поручил обследовать пострадавшие объекты, оценить ущерб и определить объём восстановительных работ.