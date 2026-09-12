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Опубликовано 12 сентября, 10:54

Пострадавший при взрыве гранаты в Черняховске находится в реанимации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Один из мужчин, пострадавших при взрыве гранаты времён Великой Отечественной войны на картофельной фабрике в Черняховске Калининградской области, находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Пострадавший 43 лет, которого перевели в областную клиническую больницу, находится в реанимации в стабильном состоянии», — сказал собеседник агентства.

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Ранее Life.ru рассказывал о взрыве гранаты времён ВОВ в Черняховске. Тогда сообщалось, что боеприпас, предположительно, зацепила работавшая на территории спецтехника, занятая уборкой картофеля. Осколочные ранения получили двое мужчин. Второй пострадавший, 22-летний рабочий, остаётся в Черняховской больнице в состоянии средней степени тяжести.

Больше новостей о взрывах, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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