Пострадавший при взрыве гранаты в Черняховске находится в реанимации

Один из мужчин, пострадавших при взрыве гранаты времён Великой Отечественной войны на картофельной фабрике в Черняховске Калининградской области, находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Пострадавший 43 лет, которого перевели в областную клиническую больницу, находится в реанимации в стабильном состоянии», — сказал собеседник агентства.

Ранее Life.ru рассказывал о взрыве гранаты времён ВОВ в Черняховске. Тогда сообщалось, что боеприпас, предположительно, зацепила работавшая на территории спецтехника, занятая уборкой картофеля. Осколочные ранения получили двое мужчин. Второй пострадавший, 22-летний рабочий, остаётся в Черняховской больнице в состоянии средней степени тяжести.