Построенная по приказу императора Павловская гимназия отмечает 175-летие

Зданию Павловской гимназии на улице Восстания исполняется 175 лет. Корпус построили по личному распоряжению императора Николая I для института благородных девиц. Там учились дочери офицеров, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Павловская гимназия отмечает 175-летие. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Среди воспитанниц института была писательница Лидия Чарская. Директор гимназии Дмитрий Ефимов рассказал, что она служила в Александринском театре, а небольшой заработок подтолкнул её к литературному творчеству. К юбилею здесь готовят посвящённую ей выставку. Позднее в этих стенах учились Александр Розенбаум и Наталья Тенякова.

Всю блокаду в здании работал госпиталь. Этому периоду посвящена отдельная экспозиция школьного музея. По словам методиста Ангелины Ефимовой, его собрание до сих пор пополняют рукописные воспоминания и семейные дневники военных лет.

Сегодня в гимназию № 209 поступают по результатам экзаменов. Здесь действуют гуманитарное и социально-экономическое направления, углублённо преподают историю, обществознание и иностранные языки. В программу входят английский, немецкий и французский.

Ещё один архитектурный юбилей Санкт-Петербург отметил 8 сентября — 225 лет со дня закладки Казанского собора. Павел I хотел придать храму сходство с собором Святого Петра в Риме, а воплотил замысел архитектор Андрей Воронихин. Строительство продолжалось десять лет и завершилось в 1811 году.