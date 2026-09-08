225 лет Казанскому собору: почему его построили похожим на собор Святого Петра в Риме

8 сентября 1801 года в Петербурге заложили Казанский собор. Император Павел I мечтал увидеть на Невском проспекте русский ответ Ватикану, однако архитектор Андрей Воронихин не стал просто копировать римский храм. Life.ru рассказывает, как бывший крепостной создал один из главных символов города.

Что стояло на месте Казанского собора раньше?

225 лет со дня закладки Казанского собора: история одного из главных храмов Санкт-Петербурга. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

История Казанского собора началась задолго до появления знаменитой полукруглой колоннады. В 1730-е годы на Невской перспективе построили каменную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В неё перенесли почитаемый список Казанской иконы Божией Матери, который, по одной из версий, привезли в новую столицу по воле Петра I.

Постепенно церковь получила статус собора и стала одним из важнейших храмов Петербурга. Здесь венчались будущие императоры Пётр III и Екатерина II, а после дворцового переворота 1762 года Екатерина принимала присягу гвардии. Однако к концу XVIII века сравнительно небольшое и обветшавшее здание уже не соответствовало парадному облику главной улицы столицы. Император Павел I решил, что на его месте должен появиться новый грандиозный храм. Причём у государя уже был архитектурный ориентир.

Почему Казанский собор похож на собор Святого Петра в Риме?

Казанский собор в Санкт-Петербурге: почему храм на Невском проспекте похож на Ватикан? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Neirfy

Ещё наследником престола Павел Петрович путешествовал по Европе и побывал в Риме. Собор Святого Петра вместе с огромной площадью, окружённой колоннадой Джованни Лоренцо Бернини, произвёл на него сильное впечатление. В 1783 году великий князь восторженно писал митрополиту Платону о величии ватиканского храма.

Когда в 1799 году объявили конкурс на проект нового Казанского собора, одним из главных пожеланий Павла I стало сходство с римским ансамблем. Так православный храм на Невском должен был получить масштаб и торжественность главной святыни католического мира.

Однако замысел императора был не только эстетическим. Павел I видел себя защитником христианства, а обращение к образу собора Святого Петра подчёркивало имперский статус России и её столицы. Петербург должен был стать не периферией Европы, а городом, способным говорить с Римом на одном архитектурном языке.

Как бывший крепостной получил главный заказ Петербурга?

История Казанского собора: как Павел I задумал построить русский ответ собору Святого Петра? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В конкурсе участвовали известные европейские архитекторы, в том числе Чарлз Камерон, Пьетро Гонзаго и Жан Тома де Томон. Сначала Павел I одобрил проект Камерона, но вскоре передумал. В итоге строительство доверили Андрею Воронихину — человеку с биографией, которая для начала XIX века казалась почти невероятной.

Воронихин родился в семье крепостных графов Строгановых. Он рано проявил способности к рисованию, получил образование, путешествовал по Европе, а в 1785 году обрёл вольную. Его покровителем стал граф Александр Строганов — президент Императорской Академии художеств. Именно Строганов поддержал проект своего бывшего крепостного и затем возглавил комиссию по строительству собора.

Проект Воронихина утвердили в 1800 году. Но сам Павел I до начала работ не дожил: в марте 1801 года императора убили в Михайловском замке. Первый камень в основание храма 27 августа по старому стилю, или 8 сентября по новому, заложил уже его сын Александр I. Именно поэтому в 2026 году отмечаются 225 лет с момента закладки Казанского собора.

Почему колоннада находится сбоку от храма?

Архитектор Андрей Воронихин: как бывший крепостной создал знаменитый Казанский собор? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marina Datsenko

Повторить ватиканский ансамбль буквально было невозможно. Собор Святого Петра обращён главным фасадом к площади, а Казанский собор должен был стоять вдоль Невского проспекта. Кроме того, алтарь православного храма необходимо было ориентировать на восток. Получалось, что к главной улице здание неизбежно поворачивалось боком.

Воронихин превратил ограничение в главное достоинство проекта. Перед северным фасадом он разместил полукруглую колоннаду из 96 колонн коринфского ордера. Она раскрылась в сторону Невского проспекта, сформировала перед храмом площадь и одновременно скрыла асимметрию здания. Парадным для прохожих стал боковой фасад, тогда как главный вход в собор остался с западной стороны.

Архитектор планировал возвести ещё одну колоннаду с юга, чтобы композиция стала симметричной, но этот замысел так и не осуществили. Поэтому знакомый миллионам людей облик Казанского собора — фактически лишь часть более масштабного проекта Воронихина.

Казанский собор — копия Ватикана или самостоятельный шедевр?

Казанский собор и собор Святого Петра в Риме: сходства и различия знаменитых храмов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главное сходство двух ансамблей действительно бросается в глаза: и в Риме, и в Петербурге пространство перед храмом охватывают мощные изогнутые колоннады. Но на этом прямое копирование заканчивается. Собор Святого Петра намного крупнее, его площадь имеет овальную форму и окружена двумя крыльями колоннады. В Петербурге Воронихин использовал только один полукруг, приспособив его к узкому участку и линии Невского проспекта. По-другому устроено и само здание. Казанский собор имеет крестообразный план, а его купол и колоннада образуют единый городской ансамбль.

Поэтому правильнее говорить не о копии, а об архитектурном диалоге с Римом. Воронихин взял узнаваемую идею Бернини, уменьшил её масштаб, развернул композицию и решил с её помощью сложную градостроительную задачу. В результате петербургский храм получил собственный характер и стал одним из главных произведений русского классицизма.

Как строили Казанский собор?

Закладка Казанского собора состоялась 8 сентября 1801 года в присутствии Александра I. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Возведение храма продолжалось десять лет — с 1801-го по 1811-й. Для отделки использовали преимущественно отечественные материалы: гранит, мрамор и пудостский камень. Последним облицевали фасады и из него же изготовили наружные колонны, благодаря чему здание приобрело узнаваемый серо-золотистый оттенок.

Новаторским оказался и купол: в его конструкции Воронихин применил металл. При этом над созданием собора трудились российские мастера, художники и скульпторы. Для начала XIX века это имело принципиальное значение — грандиозный храм, вдохновлённый главным собором Рима, должен был продемонстрировать возможности отечественной архитектурной школы. Строительство завершили в 1811 году. Казанский собор торжественно освятили 15 сентября по старому стилю, или 27 сентября по новому, в годовщину коронации Александра I.

Как Казанский собор стал храмом воинской славы?

После победы над Наполеоном в Казанском соборе хранили знамёна, штандарты и ключи от городов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Уже через год после освящения судьба собора оказалась связана с Отечественной войной 1812 года. Перед отъездом в действующую армию Михаил Кутузов молился здесь перед Казанской иконой Божией Матери. После победы в храм начали привозить захваченные неприятельские знамёна, штандарты, ключи от европейских городов и другие трофеи.

В 1813 году Кутузов умер в прусском городе Бунцлау. Полководца похоронили в Казанском соборе, а ограду его могилы выполнили по проекту самого Воронихина. Так храм, задуманный как символ имперского величия, превратился ещё и в памятник победе над Наполеоном. Позднее перед собором установили памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли. С тех пор колоннада ассоциируется не только с Ватиканом и Казанской иконой, но и с русской воинской историей.

Что происходило с Казанским собором в советские годы?

В 1932 году Казанский собор закрыли и разместили внутри Музей истории религии и атеизма. Фото © ТАСС

После революции храм лишился значительной части убранства и ценностей. В 1932 году собор закрыли, а в его здании открыли Музей истории религии и атеизма. Богослужения начали возобновляться в 1991 году, некоторое время храм и музей существовали под одной крышей. В 2000 году здание полностью передали Русской православной церкви, и Казанский собор вновь стал кафедральным.

Сегодня трудно представить Невский проспект без его огромной колоннады. Желание Павла I построить русский ответ Ватикану могло обернуться обычным подражанием, но Воронихин создал самостоятельный ансамбль, который изменил центр Петербурга. Город пережил революцию, переименования и блокаду, сохранив один из своих главных символов. Ранее Life.ru рассказывал, как Дорога жизни через Ладожское озеро спасала жителей блокадного Ленинграда. А какой собор производит на вас более сильное впечатление? Казанский в Петербурге или собор Святого Петра в Риме? Делитесь мнением в комментариях.