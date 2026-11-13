Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 32 украинских беспилотника над Воронежской областью. Обломки сбитых дронов повредили хозяйственную постройку и автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев.

Воздушные цели обнаружили над Воронежем и пятью районами региона. Ущерб зафиксировали в одном из муниципалитетов, однако его название глава области не уточнил.

«Минувшей ночью в небе над Воронежем и пятью районами области были обнаружены и уничтожены 32 беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гусев в своём канале в мессенджере MAX.

Ранее Life.ru рассказывал, что 26 октября Воронежская область пережила одну из самых массированных атак беспилотников. Тогда над регионом уничтожили 113 дронов, более 70 из которых сбили непосредственно над областным центром. В результате погибли три человека, ещё 44 получили ранения, в том числе трое детей. Повреждения зафиксировали на промышленных объектах, в жилых домах и на территории школьного стадиона.