Посвятила жизнь науке и сохранила историю семьи: Умерла младшая сестра Чингиза Айтматова

Более 200 научных и методических работ оставила после себя Роза Айтматова — младшая сестра известного советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова. Учёная, педагог и общественная деятельница скончалась в Киргизии в возрасте 89 лет. Об этом рассказали в Фонде имени писателя в соцсетях.

Роза Айтматова родилась 8 марта 1937 года. После окончания школы в Таласе она поступила на физико-математический факультет Киргизского женского педагогического института. Позднее окончила аспирантуру и получила степень кандидата физико-математических наук.

Большую часть профессиональной жизни она посвятила преподаванию и исследованиям. Работала в Академии наук Киргизии, обучала студентов физике в педагогическом университете и разрабатывала учебные материалы.

Однако её деятельность не ограничивалась наукой. В 1996 году Айтматова основала общественную организацию «Центр помощи женщинам», которая занималась защитой их прав. Также она перевела на киргизский язык Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Отдельное место в её жизни занимало сохранение истории семьи. В 2009 году Роза выпустила книгу «Белые страницы истории», посвящённую судьбе отца, семейному прошлому и детству Чингиза Айтматова. За эту работу в 2016 году она получила международную премию имени своего брата

Ранее Киргизия потеряла ещё одну известную представительницу советской культуры. Как сообщал Life.ru, 20 октября в возрасте 90 лет скончалась оперная певица Кайыргуль Сартбаева, народная артистка СССР. За годы выступлений она исполнила более 50 оперных партий и стала одной из заметных фигур киргизской вокальной школы.