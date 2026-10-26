Посвятила жизнь науке и сохранила историю семьи: Умерла младшая сестра Чингиза Айтматова
В Киргизии умерла младшая сестра писателя Чингиза Айтматова Роза
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Более 200 научных и методических работ оставила после себя Роза Айтматова — младшая сестра известного советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова. Учёная, педагог и общественная деятельница скончалась в Киргизии в возрасте 89 лет. Об этом рассказали в Фонде имени писателя в соцсетях.
Роза Айтматова родилась 8 марта 1937 года. После окончания школы в Таласе она поступила на физико-математический факультет Киргизского женского педагогического института. Позднее окончила аспирантуру и получила степень кандидата физико-математических наук.
Большую часть профессиональной жизни она посвятила преподаванию и исследованиям. Работала в Академии наук Киргизии, обучала студентов физике в педагогическом университете и разрабатывала учебные материалы.
Однако её деятельность не ограничивалась наукой. В 1996 году Айтматова основала общественную организацию «Центр помощи женщинам», которая занималась защитой их прав. Также она перевела на киргизский язык Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Отдельное место в её жизни занимало сохранение истории семьи. В 2009 году Роза выпустила книгу «Белые страницы истории», посвящённую судьбе отца, семейному прошлому и детству Чингиза Айтматова. За эту работу в 2016 году она получила международную премию имени своего брата
Ранее Киргизия потеряла ещё одну известную представительницу советской культуры. Как сообщал Life.ru, 20 октября в возрасте 90 лет скончалась оперная певица Кайыргуль Сартбаева, народная артистка СССР. За годы выступлений она исполнила более 50 оперных партий и стала одной из заметных фигур киргизской вокальной школы.
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