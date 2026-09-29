Потерял ключ-карту и остался на улице: Никита Пресняков переночевал в парке Парижа

Никите Преснякову пришлось провести ночь на улице во Франции после того, как он не смог попасть в свой номер в отеле. Об этом музыкант рассказал подписчикам в соцсетях.

По словам артиста, он остановился в гостинице в Париже, где после восьми вечера попасть внутрь можно было только с помощью специальной ключ-карты. Когда Пресняков вернулся, карточки при нём не оказалось.

«Я прихожу, тупо её нигде нет. Обычно она в кардхолдере, но в этот раз нет. Хрен знает, куда она делась! Ни один из номеров emergency не работает. Пришлось идти ночевать в парке», — рассказал Пресняков.

Связаться с сотрудниками гостиницы музыканту также не удалось, поскольку ресепшен к тому моменту уже не работал. В итоге ночь он провёл на скамейке в одном из парижских парков.

Пресняков живёт в США с 2022 года и продолжает заниматься музыкой и съёмкой клипов. Ранее Life.ru рассказывал, что артист устал от постоянных сравнений с Аллой Пугачёвой и даже иронично высмеял образ «внука Пугачёвой», который преследует его в соцсетях.