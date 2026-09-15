«Потом эту монобровь не удалить»: Сергей Зверев выступил против татуажа

Сергей Зверев призвал тщательно обдумывать любые вмешательства во внешность и резко раскритиковал татуаж бровей. Своим мнением артист поделился с журналистами StarHit на светском вечере в Театре Маяковского.

Стилист заявил, что не понимает, зачем люди прибегают к процедурам, результат которых затем трудно исправить. Особенно его возмутили перманентные брови и монобровь.

«Татуаж бровей. Монобровь. Зачем? Потом эту бровь не удалить. Ничего с ней не сделать», — сказал Зверев.

По словам шоумена, многие слишком увлекаются изменением внешности и делают много лишнего, причём ещё в молодом возрасте. Тем, кто задумывается о подобном «тюнинге», артист посоветовал сначала тысячу раз всё взвесить. При этом медицинскую сторону процедур он не обсуждал, сосредоточившись на их эстетическом результате.

Во время беседы Зверев также оценил преображения Мадонны и Филиппа Киркорова. По его мнению, пластические операции пошли звёздам на пользу: певица стала выглядеть ухоженнее, а Киркоров помолодел и расцвёл.

Кроме того, стилист пожаловался на скрытые камеры в кабинетах косметологов. Он признался, что теперь осторожно выбирает специалистов, опасаясь оказаться на видео без привычного сценического образа.

Ранее Сергей Зверев возобновил концертную деятельность после продолжительного перерыва. В 2025 году артист потерял двух племянников, погибших в зоне СВО, после чего оставил сцену и занялся благотворительностью. За время простоя шоумен закрыл нерентабельные салоны красоты, а теперь надеется поправить финансовое положение с помощью гастролей.