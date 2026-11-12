Военный блогер Юрий Подоляка прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва рассматривает в качестве единственной линии разграничения с Украиной государственную границу. По мнению аналитика, озвученная российским лидером позиция определяет условия возможных договорённостей на сегодняшний день.

«Вот и определились с линией разграничения. Какой там у нас следующий вопрос в повестке?» — написал Подоляка в своём Telegram-канале.

При этом военблогер подчеркнул, что предложенные условия могут измениться с течением времени, причём не в пользу украинской стороны.

«Потом может быть хуже (для Киева)», — предупредил он.