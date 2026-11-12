«Потом может быть хуже»: Военблогер Подоляка предупредил Киев после слов Путина о границах
Подоляка предупредил Киев после слов Путина о линии разграничения
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Военный блогер Юрий Подоляка прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва рассматривает в качестве единственной линии разграничения с Украиной государственную границу. По мнению аналитика, озвученная российским лидером позиция определяет условия возможных договорённостей на сегодняшний день.
«Вот и определились с линией разграничения. Какой там у нас следующий вопрос в повестке?» — написал Подоляка в своём Telegram-канале.
При этом военблогер подчеркнул, что предложенные условия могут измениться с течением времени, причём не в пользу украинской стороны.
«Потом может быть хуже (для Киева)», — предупредил он.
Поводом для комментария стало заявление Путина, сделанное 12 ноября. Российский президент подчеркнул, что Москва не рассматривает иных вариантов линии разграничения с Украиной, кроме государственной границы. Глава государства также сообщил, что российской стороне известно об обсуждении Киевом возможного создания так называемых серых зон. По оценке Путина, сохранение подобных территорий сделает любые договорённости неустойчивыми и не позволит добиться долгосрочного мира.