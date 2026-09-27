Потянулись домой: Посол рассказал о желающих уехать из Канады в Россию

Всё больше живущих в Канаде россиян решаются вернуться на родину. Об устойчивом росте интереса к переезду рассказал РИА «Новости» посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Мы наблюдаем устойчивый интерес среди соотечественников к возвращению на Родину. К нам обращаются представители самых разных возрастных и социальных групп», — сообщил дипломат.

По словам Степанова, среди причин переезда люди называют желание снова жить рядом с близкими и вернуться в привычную языковую и культурную среду. Кроме того, часть соотечественников связывает возвращение с будущим детей и внуков.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские консульства в Канаде регулярно получают запросы от местных жителей, желающих переехать в РФ на длительный срок. По словам Степанова, десятки канадцев уже воспользовались отдельным визовым механизмом для иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.