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Опубликовано 27 сентября, 05:21

Потянулись домой: Посол рассказал о желающих уехать из Канады в Россию

Посол Степанов: Число желающих вернуться из Канады в Россию растёт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jordan Feeg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jordan Feeg

Всё больше живущих в Канаде россиян решаются вернуться на родину. Об устойчивом росте интереса к переезду рассказал РИА «Новости» посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Мы наблюдаем устойчивый интерес среди соотечественников к возвращению на Родину. К нам обращаются представители самых разных возрастных и социальных групп», — сообщил дипломат.

По словам Степанова, среди причин переезда люди называют желание снова жить рядом с близкими и вернуться в привычную языковую и культурную среду. Кроме того, часть соотечественников связывает возвращение с будущим детей и внуков.

Более 13,5 тысячи человек переехали в Россию по госпрограмме с начала года
Более 13,5 тысячи человек переехали в Россию по госпрограмме с начала года

Ранее Life.ru рассказывал, что российские консульства в Канаде регулярно получают запросы от местных жителей, желающих переехать в РФ на длительный срок. По словам Степанова, десятки канадцев уже воспользовались отдельным визовым механизмом для иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Больше новостей о жизни россиян и важных социальных изменениях — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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