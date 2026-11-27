В Севастополе родители 12-летнего мальчика обвинили сотрудницу школы в применении физического насилия к их сыну во время линейки. Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю, следователи организовали процессуальную проверку.

Инцидент произошёл 23 ноября в школе № 23. По словам матери ребёнка, уборщица начала оскорблять мальчика в присутствии одноклассников, после чего схватила его за воротник, повалила на пол и стала душить. После случившегося у школьника обнаружили ссадины, синяки и ушибы.

По поручению руководителя регионального главка СК Владимира Терентьева следователи выясняют обстоятельства произошедшего. К ситуации также подключилась прокуратура Гагаринского района Севастополя. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства в части обеспечения безопасности учащихся.

Ранее в подмосковном Королёве взрослый мужчина напал на 12-летнего школьника, вступившегося за приятеля. После удара у мальчика появились сильный отёк переносицы и гематома на лбу. Родители пострадавшего обратились в полицию.