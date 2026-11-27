Повалила и начала душить: Родители обвинили школьную уборщицу в избиении сына
В Севастополе родители обвинили школьную уборщицу в избиении 12-летнего сына
Обложка © Life.ru
В Севастополе родители 12-летнего мальчика обвинили сотрудницу школы в применении физического насилия к их сыну во время линейки. Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю, следователи организовали процессуальную проверку.
Инцидент произошёл 23 ноября в школе № 23. По словам матери ребёнка, уборщица начала оскорблять мальчика в присутствии одноклассников, после чего схватила его за воротник, повалила на пол и стала душить. После случившегося у школьника обнаружили ссадины, синяки и ушибы.
По поручению руководителя регионального главка СК Владимира Терентьева следователи выясняют обстоятельства произошедшего. К ситуации также подключилась прокуратура Гагаринского района Севастополя. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства в части обеспечения безопасности учащихся.
Ранее в подмосковном Королёве взрослый мужчина напал на 12-летнего школьника, вступившегося за приятеля. После удара у мальчика появились сильный отёк переносицы и гематома на лбу. Родители пострадавшего обратились в полицию.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.