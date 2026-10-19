Возможное заключение мирного соглашения по украинскому кризису станет сильным потрясением для государств Европы. Такую точку зрения высказал обозреватель британского издания UnHerd.

В материале отмечается, что вооружённые конфликты, как правило, подходят к концу в тот момент, когда одна из сторон сталкивается с дефицитом критически важных ресурсов, включая продовольствие или энергоносители. Однако, по оценке автора, ожидать истощения финансовых запасов у второго по величине мирового производителя нефти при стоимости барреля в 110 долларов абсолютно необоснованно.

Обозреватель подчеркнул, что противостояние неизбежно завершится подписанием «неприятного» мирного договора, условия которого повергнут европейцев в настоящий шок. Кроме того, в публикации указывается, что недавние решения и шаги Вашингтона по отношению к Киеву окажут существенное влияние на дальнейшее развитие событий и общий исход конфликта.

Ранее Life.ru рассказывал, что переговоры представителей США и Украины в Майами завершились досрочно после объявления Трампом дизельной сделки с Россией. По данным Financial Times, решение американского президента вызвало разногласия между Вашингтоном и Киевом.