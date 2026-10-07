Поверил в четыре цифры: Мужчина купил 50 одинаковых лотерейных билетов и выиграл на каждом

Сразу 50 билетов оказались выигрышными у жителя американского штата Южная Каролина. Во всех он указал одну комбинацию — 0–5–0–0. Каждый принёс по 5 тысяч долларов, а общая сумма составила 250 тысяч, сообщает UPI.

Мужчина участвовал в вечернем розыгрыше Pick 4, который состоялся 18 августа. Покупки он сделал в нескольких магазинах города Саммервилл. Свой выбор американец объяснил предчувствием: ему казалось, что именно эти цифры принесут удачу. Поэтому он повторил ставку полсотни раз.

Когда выпала загаданная последовательность, выиграли все приобретённые экземпляры. Речь идёт об одном тираже, а не о 50 отдельных розыгрышах. Несмотря на результат, победитель собирается отказаться от этой комбинации. По его словам, он вряд ли настолько везучий, чтобы подобное повторилось.

В сентябре житель Пермского края выиграл 8 миллионов рублей, случайно зайдя в магазин погреться. Мужчина ждал дочь с уроков и приобрёл один билет моментальной лотереи. О крупном призе он узнал сразу, стерев защитный слой, но осознал случившееся лишь после встречи с ребёнком. Как распорядиться деньгами, на момент публикации победитель ещё не решил.