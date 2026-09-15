Украинцев, которые поверили Владимиру Зеленскому и его обещаниям о помощи Запада, ждёт страшная судьба. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Екатеринбурге.

По словам дипломата, речь идёт о гражданах, рассчитывавших, что западные страны обеспечат им достойную и благополучную жизнь без собственных усилий.

«Страшная судьба ждёт тех граждан Украины, которые доверились Зеленскому, который им рассказывал, что Запад обеспечит им просто так, без работы и усилий, хорошую, достойную, сытую жизнь», — сказала Захарова.

Ранее Life.ru писал, что Захарова сравнила Украину при Зеленском с «мясорубкой». По словам представителя МИД РФ, Зеленский создал в стране то, от чего обещал защитить её жителей.