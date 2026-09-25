Разворот России в сторону Азии помог Москве укрепить связи с Китаем и найти новые возможности на фоне западных санкций, считают авторы китайского Sohu. Об этом пишет РИА «ФедералПресс».

В материале говорится, что расширение НАТО и экономические ограничения Запада не привели к ожидаемой изоляции России. По версии китайских авторов, Москва вместо этого ускорила переориентацию внешнеэкономических связей на Восток.

«(Глава РФ Владимир) Путин просто повернул голову на восток и нашёл свой путь», — такую оценку приводят в статье.

Одним из главных направлений стало сотрудничество с КНР, где российские энергоресурсы дополняются крупным китайским рынком и промышленной базой.

Авторы обращают внимание и на рост торговли: с менее чем $60 млрд в 2010 году товарооборот двух стран увеличился до примерно $240 млрд. Расширились также расчёты в национальных валютах и энергетические проекты.

Отдельно Sohu связывает сближение Москвы и Пекина с общим стремлением к многополярной системе международных отношений. В публикации подчёркивается взаимодействие двух государств в ШОС и совпадение позиций по ряду вопросов глобального управления.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле назвали отношения России и Китая беспрецедентными по уровню развития. Оценка прозвучала в начале сентября на фоне очередных контактов Москвы и Пекина, связываемых всеобъемлющим партнёрством и стратегическим взаимодействием.