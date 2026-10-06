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Регион
Опубликовано 6 октября, 10:34

Повреждена ЛЭП, пострадали дома: В Домодедове устраняют последствия атаки БПЛА

В Домодедове обломки БПЛА повредили ЛЭП и вызвали перебои со светом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

В подмосковном Домодедове ночью возникли перебои с электроснабжением после повреждения воздушной линии электропередачи обломками украинских беспилотников. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталёва в своём канале в MAX.

Электричество уже вернули в большинство садовых товариществ вблизи деревень Ляхово, Дебречено, Бехтеево и села Красный Путь. В Лобанове аварийные бригады продолжают восстановительные работы.

По предварительным данным, повреждения имущества зафиксированы по 33 адресам. В основном пострадали частные дома, также повреждены три многоквартирных дома.

В Подмосковье выросло число погибших и раненых в результате одной из крупнейших атак БПЛА
В Подмосковье выросло число погибших и раненых в результате одной из крупнейших атак БПЛА

«Каждый адрес отрабатываем отдельно: специалисты фиксируют ущерб и определяют, какая помощь необходима жителям», — подчеркнула Хрусталёва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что за ночь в 16 муниципалитетах региона уничтожили и подавили 185 беспилотников. В результате массированной атаки беспилотников погибло два человека, ещё девять получили травмы. В домодедовском селе Лобаново загорелся частный дом, ещё один дом оказался разрушен в Барыбино. На местах работают спасатели.

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Александра Вишнякова
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