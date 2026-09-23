Повстанцы захватили главный аэропорт региона Тыграй в Эфиопии, рейсы отменены
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Силы Народного фронта освобождения Тыграя захватили аэропорт Алула Аба Нега в городе Мэкэле на севере Эфиопии. Об этом AFP сообщили источники в службах безопасности и сотрудники воздушной гавани.
По словам одного из работников аэропорта, сотрудников развернули по домам ещё по пути на смену после сообщения о переходе объекта под контроль сил Тыграя. Что произошло с находившимися там федеральными полицейскими, пока неизвестно.
На фоне обострения Ethiopian Airlines временно приостановила полёты в Мэкэле, Аксум и Шире. Перевозчик объяснил решение текущей ситуацией в регионе Тыграй.
Захват аэропорта произошёл спустя два дня после объявления о создании альянса семи вооружённых группировок Эфиопии. В него вошли в том числе НФОТ и движение «Фано», которые во время войны 2020–2022 годов сражались по разные стороны фронта. Объединение заявило своей целью отстранение правительства премьер-министра Абия Ахмеда и создание переходной администрации.
Отношения между федеральными властями и руководством Тыграя ухудшаются уже несколько месяцев. Стороны обвиняют друг друга в нарушении мирного соглашения 2022 года, которое положило конец масштабным боевым действиям в регионе.
Ранее Life.ru сообщал, что в июле вооружённые люди захватили приграничный город Ам-Дафок в Центрально-Африканской Республике. В результате нападения погибли не менее 28 человек, ещё 25 получили ранения, а сам населённый пункт оказался практически полностью разрушен.
Главные решения мировых лидеров, международные конфликты и дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.