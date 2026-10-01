Повтор старого телешоу помог раскрыть дело спустя почти 30 лет

Повтор старого выпуска America's Most Wanted неожиданно дал полиции США новую зацепку по делу почти 30-летней давности. Как сообщает WMBF News, зритель узнал в показанном подозреваемом своего соседа и передал информацию правоохранителям, после чего мужчину нашли в Нью-Джерси.

Расследование началось после смертельного ДТП в Де-Мойне 29 сентября 1997 года. Возле собственного дома под машину попал 64-летний Лесли Руби, а водитель после наезда скрылся. Полицейские тогда вышли на Херардо Гарсию-Мишеля, которому на момент происшествия было 28 лет, однако задержать его не успели.

По данным следствия, мужчина покинул Айову ещё до ареста. Несмотря на последующие поиски, новых зацепок не появлялось, и расследование фактически зашло в тупик. В 1998 году историю Руби показали в популярной передаче America's Most Wanted.

Почти через 29 лет этот же выпуск снова вышел в эфир. Один из зрителей узнал Гарсию-Мишеля и сообщил через Crime Stoppers, что мужчина живёт по соседству с ним. Эта информация позволила детективам установить его местонахождение в штате Нью-Джерси.

Задержанный Херардо Гарсия-Мишель. Обложка © Ocean County Jail

Гарсию-Мишеля задержали сотрудники Службы маршалов США. Правоохранители подчеркнули, что даже спустя десятилетия получение ответов остаётся важным для родственников погибшего.

«Неважно, прошло 29 минут, 29 дней или 29 лет. Получить ответы для семьи — одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать», — заявили в полиции.

Ранее Life.ru рассказывал о другом старом деле в США, где спустя 33 года предъявили обвинение по делу об исчезновении и предполагаемом убийстве 10-летнего мальчика. Ребёнок пропал в Мэриленде в 1993 году, когда ехал по своему району на велосипеде. Первоначальные поиски с участием полиции, ФБР и добровольцев результата не дали. Новый поворот произошёл уже в 2026 году на фоне расследования других обвинений против подозреваемого.