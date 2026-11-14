Финляндия допустила серьёзную ошибку, отказавшись от нейтралитета в отношениях с Россией после вступления в НАТО. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Политик считает, что военная поддержка Украины создаёт дополнительные угрозы для самой Финляндии и может привести к дальнейшему обострению ситуации в Балтийском регионе.

Свою позицию Мема изложил в эфире YouTube-канала. Он раскритиковал действия Хельсинки, отметив, что членство в Североатлантическом альянсе само по себе не обязывает государство занимать конфронтационную позицию в отношении соседей.

«После вступления в НАТО Финляндия ведёт себя безответственно. Можно вступить в альянс и не проявлять агрессии по отношению к своему соседу. Но мы видим, что Финляндия выделила пять миллиардов евро на военную помощь Украине», — заявил политик.

По мнению Мемы, выделяя значительные средства на военную поддержку Киева, финские власти всё глубже вовлекают страну в противостояние между Украиной и Россией. Он полагает, что подобная политика способна негативно отразиться на безопасности самой Финляндии.

Особое внимание представитель «Альянса свободы» уделил географическому положению страны. Он напомнил, что Финляндия имеет протяжённую границу с Россией, а потому решения, связанные с военными союзами и региональной безопасностью, требуют особой осторожности.

«Так что она напрямую участвует в поддержке третьей страны в противостоянии со своим соседом — сверхдержавой. Это создаёт крайне опасную перспективу для будущего Финляндии. Думаю, она повторяет ту же ошибку, что и Украина: будучи соседом России, она утратила свой нейтралитет», — отметил Мема.

Финляндия официально присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года, отказавшись от прежней политики военного неприсоединения.

Мема убеждён, что нынешний внешнеполитический курс Хельсинки может иметь долгосрочные последствия не только для двусторонних отношений с Москвой, но и для всего Балтийского региона. По его прогнозу, действия Финляндии и других государств Северной Европы будут способствовать дальнейшему росту напряжённости на Балтике.

Кроме того, 13 ноября Life.ru рассказывал, что Мема предупредил Евросоюз об опасности прямого военного столкновения с Россией. Поводом для его заявления стали слова премьер-министра Эстонии Кристена Михала о том, что Европа не представляет угрозы для российской безопасности. Финский политик с этой оценкой не согласился, указав на масштабную военную поддержку Украины и наращивание вооружений европейскими странами. Он призвал руководство ЕС учитывать интересы России в сфере безопасности, предупредив, что игнорирование этих вопросов может привести к дальнейшей эскалации.