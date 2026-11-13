Евросоюз рискует оказаться втянутым в прямой военный конфликт с Россией, если продолжит игнорировать её интересы в сфере безопасности. С таким предупреждением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X. По его мнению, нынешняя политика европейских стран лишь усиливает опасность открытого противостояния.

Поводом для заявления стали слова премьер-министра Эстонии Кристена Михала о том, что Европа якобы не представляет угрозы для российской безопасности. Мема с такой оценкой не согласился. Политик считает, что Евросоюз фактически участвует в опосредованном противостоянии с Москвой, финансируя Украину и стремясь добиться стратегического поражения России.

Финский политик также обратил внимание на масштабную военную поддержку Киева, наращивание вооружений европейскими государствами и присутствие контингентов НАТО на континенте. По его словам, ЕС намерен ещё больше усилить собственный военный потенциал, в том числе за счёт создания отдельных вооружённых структур.

Мема убеждён, что европейским лидерам необходимо учитывать российские требования в области безопасности, а не отказываться от их обсуждения. В противном случае, предупредил он, дальнейшая эскалация может привести к прямому столкновению.

«Нам следует принять во внимание законные опасения России в сфере безопасности; в противном случае, продолжая игнорировать российские требования, мы рискуем вскоре оказаться в ситуации прямого противостояния», — подчеркнул политик.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал обсуждение новой архитектуры европейской безопасности дипломатической ловушкой. По его мнению, Россия не должна участвовать в определении будущего порядка безопасности на континенте. Эстонский премьер опасается, что переговоры позволят Москве вновь поднять вопросы расширения НАТО и военного присутствия альянса в Восточной Европе. Ещё 6 ноября Михал призвал европейские государства отказаться от попыток прямого диалога с Владимиром Путиным и сосредоточиться на санкционном давлении.