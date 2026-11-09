С 1 января 2027 года зарплаты отдельных категорий работников федеральных учреждений планируют проиндексировать на 6,8%. Повышение коснётся сотрудников в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры и социального обеспечения, рассказала РИА «Новости» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Размер прибавки к общему доходу будет зависеть от того, как начисляют оклад и надбавки конкретному работнику. У врачей и учителей, например, структура выплат различается.

На октябрь 2027 года запланирована индексация на 4% для федеральных гражданских служащих, работников прокуратуры и Следственного комитета, судей и ряда других категорий. Расходы на повышение предусмотрены в проекте федерального бюджета, который Госдума приняла в первом чтении 29 октября.

Отдельно с января изменится система оплаты труда работников федеральных госорганов, чьи должности не относятся к гражданской службе. По словам Кавшар, их должностные оклады вырастут в среднем вдвое, а надбавку за выслугу начнут начислять после первого года работы. При этом надбавку за сложность, напряжённость и высокие достижения снизят с 50–100% до 25–50% оклада.

Для частных компаний Кавшар предложила закрепить единое требование ежегодно повышать оклады как минимум на уровень инфляции либо предоставлять сотрудникам дополнительные льготы. Сейчас обязанность индексировать зарплаты уже предусмотрена Трудовым кодексом, а порядок определяют коллективные договоры, соглашения или локальные акты.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2027 году МРОТ планируют поднять до 28 935 рублей. Сейчас он составляет 27 093 рубля на фдеральном уровне. Таким образом, его планируется повысить на 1842 рубля, или на 6,8%. Новый показатель должен вступить в силу с 1 января 2027 года после его законодательного утверждения.