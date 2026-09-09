Российские вооружённые силы методично разрушают выстроенный украинским командованием оборонительный рубеж в Донбассе, что ставит позиции Киева на ряде направлений восточного фронта в критическое положение. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Речь идет о так называемом поясе крепостей, который долгое время формировали четыре ключевых населённых пункта: Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. После того как Министерство обороны Российской Федерации заявило об установлении полного контроля над Константиновкой, ситуация для украинских формирований резко ухудшилась. В Генеральном штабе ВС РФ данный город ранее охарактеризовали как стратегический «ключ» к Краматорско-Славянской агломерации — последнему мощному укрепрайону украинских войск в регионе.

Американские обозреватели подчёркивают, что утрата этих позиций грозит обрушением всей логистики ВСУ на данном театре военных действий.

«Рельеф и населённые пункты, а также соединяющие их дороги и железные дороги создают естественный барьер перед менее защищенными, малонаселенными равнинами на западе», — отмечают аналитики CNN.

Западные журналисты приходят к выводу, что преодоление указанного рубежа окончательно лишит украинскую армию возможности опираться на развитую сеть фортификаций и позволит российским подразделениям нарастить скорость продвижения в западном направлении.

Минувшей ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли результативный комбинированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по военным объектам на территории Киева. Главной целью атаки стал склад предприятия, на мощностях которого осуществлялось производство безэкипажных катеров, а также беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.