Появилась новая версия загадочной смерти косплеерши из РФ после встречи в Паттайе
Полиция проверяет версию самоубийства россиянки Сираевой в отеле Паттайи
Рената Сираева. Обложка © Telegram / SHOT
Тайские следователи рассматривают версию самоубийства 27-летней россиянки Ренаты Сираевой, обнаруженной мёртвой в гостинице Паттайи после ночной ссоры с возлюбленным. В номере нашли упаковки лекарств, а сама погибшая оказалась известной в определённых кругах косплеершей из Йошкар-Олы. Новые подробности трагедии сообщил SHOT.
Рената Сираева. Фото © Telegram / SHOT
По информации канала, девушка увлекалась перевоплощением в персонажей аниме и часто путешествовала за границу. Особенно ей нравился Таиланд, куда она неоднократно возвращалась. Последний раз Рената прилетела в страну 26 ноября.
Рената Сираева. Фото © Telegram / SHOT
После прибытия россиянка связалась с матерью и пообещала перезвонить через четыре часа. Однако обещанного звонка женщина так и не дождалась. На следующий день стало известно о гибели девушки.
По данным SHOT, после осмотра гостиничного номера россиянки правоохранители не стали исключать версию о самоубийстве. В России у Сираевой остались родители и младший брат.
Ранее полиция провинции Чонбури сообщила, что незадолго до смерти 27-летняя россиянка Рената Сираева поссорилась со своим 41-летним возлюбленным, гражданином Индии. В номере обнаружили разбитые зеркало и дверь ванной комнаты, а также следы крови. Мужчина впоследствии сам сообщил сотрудникам гостиницы, что его спутница умерла.