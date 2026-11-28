Тайские следователи рассматривают версию самоубийства 27-летней россиянки Ренаты Сираевой, обнаруженной мёртвой в гостинице Паттайи после ночной ссоры с возлюбленным. В номере нашли упаковки лекарств, а сама погибшая оказалась известной в определённых кругах косплеершей из Йошкар-Олы. Новые подробности трагедии сообщил SHOT.

Рената Сираева. Фото © Telegram / SHOT

По информации канала, девушка увлекалась перевоплощением в персонажей аниме и часто путешествовала за границу. Особенно ей нравился Таиланд, куда она неоднократно возвращалась. Последний раз Рената прилетела в страну 26 ноября.

Рената Сираева. Фото © Telegram / SHOT

После прибытия россиянка связалась с матерью и пообещала перезвонить через четыре часа. Однако обещанного звонка женщина так и не дождалась. На следующий день стало известно о гибели девушки.

По данным SHOT, после осмотра гостиничного номера россиянки правоохранители не стали исключать версию о самоубийстве. В России у Сираевой остались родители и младший брат.