Семилетний сын тайского боксёра очнулся в угнанной машине и сумел сбежать на светофоре. Подробности происшествия в Чиангмае приводит местное издание MGR Online.

Инцидент произошёл ночью 25 ноября. Боец муай-тай Ноппорн Пхуттхапуан припарковал автомобиль возле ресторана, оставив спящего сына в салоне. В какой-то момент за руль сел гражданин Китая и уехал вместе с ребёнком.

Мальчик проснулся уже в движущейся машине и понял, что рядом нет отца. Когда незнакомец остановился на красный сигнал светофора, юный пассажир связался с матерью по видеосвязи, после чего открыл дверь и выбежал на улицу. Ребёнок обратился за помощью к женщине, которая помогла ему вернуться к родителям.

Вскоре подозреваемый приехал обратно к ресторану за другим своим автомобилем, однако очевидцы удержали его до прибытия полиции. Правоохранители начали разбирательство. Сам мальчик, который вслед за отцом занимается тайским боксом, не пострадал.

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