Украла чужое счастье: Бесплодная жительница Душанбе в халате санитарки вынесла ребёнка из роддома

В Душанбе задержали 26-летнюю женщину, подозреваемую в похищении новорождённого из роддома. По её словам, на преступление она решилась из-за того, что шесть лет состояла в браке, но так и не смогла родить ребёнка. Об этом сообщает Asia-Plus со ссылкой на столичное управление МВД.

Подозреваемая Зарина С. рассказала на опубликованном полицией видео, что воспользовалась одеждой свекрови, которая работала в медицинском учреждении. Переодевшись в санитарную форму, она проникла в роддом № 1, где обнаружила палату с двумя спящими роженицами и их детьми.

По словам задержанной, она забрала одного из младенцев и покинула больницу, после чего уехала на такси. Исчезновение ребёнка произошло в ночь с 11 на 12 октября. Его матерью оказалась 19-летняя девушка, которая родила своего первенца всего за несколько часов до случившегося.

Уже 16 октября правоохранители сообщили, что нашли мальчика живым и здоровым. Малыша вернули родителям, а позже выписали из больницы. Семья назвала его Аминджоном в честь сотрудника милиции, который помог разыскать ребёнка.

Прокуратура района Исмоили Сомони возбудила уголовное дело по статье о похищении человека. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По словам родственников матери младенца, с подозреваемой семья ранее знакома не была.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Бразилии, где медсестру заподозрили в попытке похитить новорождённого. По данным следствия, 35-летняя женщина хотела выдать чужого малыша за собственного. Она пришла в больницу в медицинской форме и забрала ребёнка под предлогом проведения процедур. Однако родственница роженицы заметила подозрительное поведение сотрудницы и обнаружила младенца в её сумке. Позже выяснилось, что дома у женщины уже была подготовлена детская комната, а её партнёр считал, что она беременна.