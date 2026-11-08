Индийские правоохранители раскрыли дерзкое похищение грудного ребенка, которого искали четверо суток. Отец опознал двухмесячного сына по снимку, отправленному силовиками со столичного автовокзала Кашмири-Гейт.

Мальчик пропал прямо из деревенского дома в штате Уттар-Прадеш. Злоумышленники вынесли его ночью, пока родственники крепко спали.

Выйти на след похитителей помогла уличная камера возле моста Раджабари. Около четырёх утра объектив зафиксировал женщину с крохой на руках. Точный маршрут её передвижения оперативно подсказал местный шофёр рейсового автобуса.

Беглянкой оказалась некая Савитри. Её вместе с супругом Караном схватили прямо на перроне — крошечный пленник находился рядом с парой.

Медики осмотрели найденыша и подтвердили, что его жизни ничто не угрожает, после чего вернули матери и отцу.

Позднее под стражу взяли третью сообщницу — Сарасвати. По данным следствия, задержанные планировали принести чужого младенца в жертву: они слепо верили, что кровавый ритуал снимет проклятие с рода и вернет их собственных без вести пропавших близких.

В августе в Новокузнецке пятилетний мальчик пропал со двора своего дома. Его нашли живым на следующий день. По версии следствия, местный житель несколько дней наблюдал за ребёнком, а затем под выдуманным предлогом увёл его к себе. Мужчине предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего, суд отправил его под стражу.