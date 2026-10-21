Появились первые кадры встречи Путина с Уиткоффом в Петербурге

Появились первые кадры встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Российский лидер приветствовал гостя и заявил, что рад видеть его в России. Уже в начале переговоров стороны затронули украинское урегулирование, экономические отношения и гуманитарные вопросы.

Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Видео © Life.ru

Путин попросил Уиткоффа передать слова благодарности Дональду Трампу и первой леди США Мелании Трамп за содействие в решении гуманитарных проблем. Российский президент также напомнил, что во время последнего телефонного разговора американский коллега делал особый упор на необходимости прекращения боевых действий ради сохранения человеческих жизней.

В свою очередь, Уиткофф заявил о наличии предпосылок для прекращения огня на Украине. По его словам, украинская сторона также понимает экономические возможности, которые откроются после завершения конфликта. Спецпосланник привёз в Петербург документы с предложениями по урегулированию и выразил надежду, что Путин рассмотрит возможность возобновления трёхсторонних переговоров России, США и Украины для обсуждения технических вопросов.

Переговоры Владимира Путина и Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Видео © Life.ru

Отдельной темой стало восстановление экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона. Путин подтвердил заинтересованность России в развитии таких отношений. Уиткофф в качестве примера успешного взаимодействия привёл договорённости о российском дизельном топливе и поблагодарил президента РФ за решения, позволяющие поставлять его на мировые рынки.

На фоне переговоров стало известно, что американец Стивен Хаббард, осуждённый в России по делу о наёмничестве, уже находится в аэропорту Пулково.

Во встрече также участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло.

Ранее Life.ru сообщал, что главной темой встречи Путина и Уиткоффа станет урегулирование украинского конфликта. Переговоры согласовали за несколько дней до визита. Джаред Кушнер, который также участвовал в дипломатических контактах Вашингтона, не смог приехать в Петербург из-за болезни.