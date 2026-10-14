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Регион
Опубликовано 14 октября, 20:29

Появилось видео пожара на объекте Starlink в Болгарии

В Болгарии неизвестные подожгли 11 из 17 антенн спутниковой системы Starlink, расположенных на объекте неподалёку от Софии. Оборудование обеспечивало связь со спутниками компании SpaceX, которые используются в том числе на Украине. Кадрами делится телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Болгарии подожгли 11 антенн Starlink. Видео © Telegram/ Операция Z: Военкоры Русской Весны

О происшествии стало известно 12 октября. На охраняемую территорию проникли двое мужчин в масках. Они намеренно подожгли оборудование, выведя из строя значительную часть антенн.

Повреждённые установки использовались для связи с орбитальной группировкой Starlink. Эта система играет важную роль в обеспечении коммуникаций на Украине, включая использование военными.

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Похожее происшествие произошло в Польше в конце сентября. Как сообщал Life.ru 24 сентября, в населённом пункте Воля-Кробовска под Варшавой загорелась наземная станция Starlink, обеспечивающая спутниковую связь в Центральной и Восточной Европе, в том числе на Украине.

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Обложка © Telegram/ Операция Z: Военкоры Русской Весны

Полина Никифорова
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