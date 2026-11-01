Во время оформления ДТП на юге Москвы инспектору Госавтоинспекции пришлось применить табельное оружие против мужчины, который набросился на него с ножом. Кадры нападения публикует «Рен-ТВ». На записи видно, как вооружённый злоумышленник атакует полицейского, после чего его удаётся обезвредить.

Инцидент произошёл в ночь на 1 ноября на Фруктовой улице. По данным столичного Следственного комитета, сотрудники ДПС прибыли туда из-за столкновения легкового автомобиля и электровелосипеда. Мужчина, не имевший отношения к аварии, попытался помешать работе правоохранителей и нанёс одному из них не менее двух ударов ножом.

Нападавшим оказался 33-летний Хабиб. Инспектор получил ранения подбородка и левого плеча, а также перелом фаланги пальца. Подозреваемого ранили из табельного оружия и доставили в больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.

Ранее Life.ru рассказывал о другом нападении на полицейских в Москве. Тогда мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в сторону служебных автомобилей на Щёлковском шоссе, а затем атаковал прибывших правоохранителей с ножом.