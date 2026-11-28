Совместное появление президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании на праздновании Дня благодарения вызвало новую волну обсуждений их семейных отношений. Поводом для слухов о проблемах в браке стала видеозапись с праздничного ужина в резиденции Мар-а-Лаго, пишет The Daily Beast.

На торжестве 26 ноября 80-летний американский лидер прошёл в зал впереди членов своей семьи. Президент приветствовал собравшихся, которые признавались ему в любви. Его 56-летняя супруга держалась позади остальных членов окружения и получала заметно меньше внимания со стороны гостей.

Начало приёма на День благодарения с четой Трампов. Видео © X / FLOTUS Report

Пользователи социальной сети X обратили внимание на то, что супруги, которые обычно появляются на публике вместе, в этот раз шли на значительном расстоянии друг от друга. Одни комментаторы предположили, что президент отдалился от жены, другие допустили, что сама Мелания предпочитает держаться в стороне от мужа. Некоторые участники обсуждения также усомнились в заинтересованности первой леди в праздничном мероприятии.

Однако позднее супруги вновь появились перед гостями и на этот раз шли рядом. На другом видео Дональд и Мелания Трамп улыбались и приветствовали собравшихся, которые снимали их на смартфоны. Затем президент вновь вышел вперёд, поднял сжатый кулак и направился в бальный зал.

Администрация клуба Мар-а-Лаго также поделилась в социальных сетях фотографиями праздничного оформления резиденции. Для гостей подготовили персональные меню, карточки с именами и посуду с эмблемой клуба. В оформлении интерьера преобладал золотой цвет, а длинный обеденный стол украсили белыми цветами и высокими подсвечниками.