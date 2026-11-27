Позолоченные приборы и зал за миллионы долларов: Как Трамп отметил День благодарения
Daily Beast: Трамп устроил роскошный банкет на фоне роста цен в США
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Президент США Дональд Трамп устроил роскошный приём в своём поместье Мар-а-Лаго по случаю Дня благодарения. Подробности торжества на фоне роста стоимости продуктов в стране раскрыло издание The Daily Beast.
Для гостей накрыли столы с приборами золотистого цвета, именной рассадкой и посудой с гербом клуба. Зал украсили белыми цветами, высокими канделябрами и композициями из тыкв. Появление американского лидера приглашённые встретили аплодисментами.
На торжестве заметили первую леди Меланию Трамп, старшего сына президента Дональда-младшего и дочь Тиффани. Иванка и Эрик Трамп, по данным СМИ, решили провести праздник отдельно.
Сам бальный зал площадью около 1,9 тысячи квадратных метров оформлен в стиле Версаля. По сведениям Daily Mail, на его отделку сусальным золотом ранее потратили $7 млн.
К слову, перед праздничным ужином Трамп успел пообщаться с американскими военнослужащими. В ходе разговора глава Белого дома заявил, что продолжает работать над урегулированием конфликта между Россией и Украиной.
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