Президент США Дональд Трамп устроил роскошный приём в своём поместье Мар-а-Лаго по случаю Дня благодарения. Подробности торжества на фоне роста стоимости продуктов в стране раскрыло издание The Daily Beast.

Для гостей накрыли столы с приборами золотистого цвета, именной рассадкой и посудой с гербом клуба. Зал украсили белыми цветами, высокими канделябрами и композициями из тыкв. Появление американского лидера приглашённые встретили аплодисментами.

На торжестве заметили первую леди Меланию Трамп, старшего сына президента Дональда-младшего и дочь Тиффани. Иванка и Эрик Трамп, по данным СМИ, решили провести праздник отдельно.

Сам бальный зал площадью около 1,9 тысячи квадратных метров оформлен в стиле Версаля. По сведениям Daily Mail, на его отделку сусальным золотом ранее потратили $7 млн.