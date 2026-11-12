Владимир Зеленский рискует повторить судьбу бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, если продолжит демонстрировать независимость от Вашингтона и игнорировать позицию американских властей. Такой прогноз в беседе с «Газетой.ru» высказал военный обозреватель Михаил Ходарёнок.

Поводом для его комментария стало заявление украинской компании Fire Point о найденном способе обходить американские ограничения на использование спутниковой системы Starshield при нанесении ударов по России.

Ходаренок усомнился в возможностях украинских разработчиков. По его мнению, обойти механизмы защиты технологий Илона Маска значительно сложнее, чем утверждают представители Киева.

Обозреватель также обратил внимание на недавние высказывания Зеленского о государственном суверенитете Украины и недопустимости американского вмешательства в её решения.

Эксперт считает, что подобная риторика способна привести к серьёзному обострению отношений между украинским руководством и администрацией США.

«Рано или поздно это кончится тем, что Зеленский пойдёт по пути Мадуро», — предположил Ходарёнок.

По оценке обозревателя, заявления Fire Point об обходе технологических запретов могут оказаться попыткой продемонстрировать самостоятельность Киева. При этом он убеждён, что подобное поведение лишь усиливает противоречия с американскими партнёрами.

Напомним, 3 января 2026 года американские военные провели операцию на территории Венесуэлы, в результате которой были захвачены Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Супругов доставили в Нью-Йорк, где 5 января они предстали перед федеральным судом по делу о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Оба отказались признать вину. После задержания Мадуро исполнение обязанностей президента Венесуэлы взяла на себя Дельси Родригес, ранее занимавшая должность исполнительного вице-президента страны.

Ранее Life.ru сообщил о заявлении украинского производителя беспилотников Fire Point, который нашёл способ частично обходить ограничения Starshield. По данным компании, разработанное решение обеспечивает лишь 15–20% возможностей американской спутниковой системы. Полноценно заменить Starshield оно не способно, а технические подробности нового метода производитель раскрывать не стал.