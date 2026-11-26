В Бразилии врача заподозрили в том, что он заставил невесту сбрить и съесть собственные волосы. Мужчину задержали в соседнем штате, пишет издание Metrópoles.

Под подозрением оказался 40-летний Диогу Андре Рибейру Гомес. Его разыскивали по подозрению в пытках, избиении и незаконном лишении свободы женщины, работающей в муниципальной администрации города Байшу-Гуанду.

О происходящем правоохранители узнали 24 ноября благодаря подруге пострадавшей. Прибывшие по указанному адресу полицейские освободили женщину, однако её жених к тому моменту успел скрыться.

Пострадавшая рассказала, что мужчина бил её кулаками и молотком, а также кусал. Кроме того, по словам женщины, жених заставлял её сбривать волосы, сжигать их и есть.

Беглеца обнаружили вечером 25 ноября в гостинице города Наки, примерно в 250 километрах от места предполагаемого преступления. Задержание стало результатом совместной работы полицейских штатов Эспириту-Санту и Минас-Жерайс.

Напомним, в мае 2026 года в Бразилии произошёл другой случай жестокого насилия над женщиной — жених застрелил невесту прямо в день свадьбы. По словам гостей, между молодожёнами в разгар торжества вспыхнула ссора, переросшая в драку.