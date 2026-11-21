Более 33 лет без зарплаты и отпусков провела домработница в доме одной семьи в бразильском городе Эмбу-дас-Артес штата Сан-Паулу. Женщина не только выполняла всю домашнюю работу, но и помогала работодателям торговать на уличных ярмарках. Её освободили 12 ноября, а спустя неделю прокуратура заключила с семьёй соглашение о пожизненной компенсации пострадавшей. Об этом сообщила трудовая прокуратура Бразилии.

Женщина попала в дом работодателей в начале 1990-х годов. На протяжении десятилетий она убирала помещения, стирала одежду и ухаживала за четырьмя собаками. Кроме того, ей приходилось участвовать в торговле: раскладывать товары, обслуживать покупателей и сопровождать хозяйку на оптовый рынок в Сан-Паулу.

Проверка выявила, что работница не получала денег за свой труд и была лишена предусмотренных законом гарантий. Ей отвели комнату на верхнем этаже дома рядом с двором, где содержались собаки. Из-за отсутствия нормальных бытовых условий она мылась в тазу, а на ночь оставляла в комнате ёмкости для естественных нужд. Личные вещи женщина хранила в коробках и на полках.

19 ноября прокуратура заключила с семьёй соглашение о приведении поведения в соответствие с законом. Работодатели признали трудовые отношения за период с 1 июня 1993 года по 12 ноября 2026 года и обязались погасить задолженность по трудовым выплатам, оформить стаж и перечислить необходимые социальные взносы.

Кроме того, женщине назначили пожизненную ежемесячную компенсацию в размере двух минимальных зарплат. Первую выплату она должна получить 10 декабря. Если пострадавшая умрёт до 85 лет, деньги продолжат перечислять её наследникам до даты, когда ей исполнилось бы 85 лет. После освобождения женщину передали под сопровождение муниципальной социальной службы. Также ей полагаются шесть выплат специального пособия по безработице для людей, освобождённых из условий, приравниваемых к рабству.

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