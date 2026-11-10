Освобождённый из рабства в Мьянме россиянин оказался в стране после знакомства с девушкой на Пхукете. Она предложила ему работу архитектором-дизайнером, рассказал ТАСС посол России в Таиланде Евгений Томихин.

По словам дипломата, мужчина первоначально приехал в Таиланд с друзьями как турист и посетил Пхукет и Бангкок. На курорте он познакомился с девушкой, предположительно, гражданкой Таиланда. После трёх месяцев общения она предложила ему работу по специальности.

«Под предлогом выполнения ремонтных работ в доме её родственников в провинции Чиангмай россиянин был доставлен в город Мэсот провинции Так, откуда впоследствии переправлен на территорию Мьянмы», — сообщил Томихин со слов гражданина РФ.