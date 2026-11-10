Россиянина в рабство в Мьянме заманила знакомая с Пхукета, предложив работу архитектором
Посол Томихин: Россиянина заманили в рабство в Мьянме предложением работы
Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Освобождённый из рабства в Мьянме россиянин оказался в стране после знакомства с девушкой на Пхукете. Она предложила ему работу архитектором-дизайнером, рассказал ТАСС посол России в Таиланде Евгений Томихин.
По словам дипломата, мужчина первоначально приехал в Таиланд с друзьями как турист и посетил Пхукет и Бангкок. На курорте он познакомился с девушкой, предположительно, гражданкой Таиланда. После трёх месяцев общения она предложила ему работу по специальности.
«Под предлогом выполнения ремонтных работ в доме её родственников в провинции Чиангмай россиянин был доставлен в город Мэсот провинции Так, откуда впоследствии переправлен на территорию Мьянмы», — сообщил Томихин со слов гражданина РФ.
Ранее россиянина передали сотрудникам российской дипмиссии в Бангкоке для возвращения на родину. По данным посольства РФ в Янгоне, из мошеннического колл-центра его освободили ещё в августе. После этого он находился в депортационном центре Мьявади, а в сентябре обратился за помощью к российским дипломатам.