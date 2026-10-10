«Позади крутой поворот», впереди миллионы: Анне Вески заработала 30 млн на русских хитах

Эстонская певица Анне Вески продолжает активно выступать перед русскоязычной публикой и зарабатывает сотни тысяч евро на концертной деятельности. По данным SHOT, до конца года у 70-летней артистки запланировано более 15 закрытых мероприятий, на которых поклонники просят её исполнять советские хиты.

В репертуаре Вески на таких вечеринках остаются песни, принесшие ей широкую известность в СССР, в том числе «Позади крутой поворот», «Синий-синий иней» и другие композиции.

Финансовые показатели её компании AN & BEN OÜ подтверждают стабильный спрос на выступления певицы. Согласно данным эстонских бизнес-реестров, в 2025 году компания получила €342 860 выручки, тогда как годом ранее показатель был примерно на 27% ниже. Чистая прибыль составила более €125 тысяч.

Русскоязычный репертуар Вески при этом неоднократно становился поводом для критики в Эстонии. После начала СВО отдельные местные пользователи и представители украинской аудитории возмущались тем, что артистка исполняла на русском языке песню «Позади крутой поворот» на концерте в Нарве.

Недовольство ранее вызывало и использование на афишах её советского звания заслуженной артистки Эстонской ССР. Однако от песен, сделавших её популярной ещё в советское время, Вески не отказалась.

В самой Эстонии певица часто исполняет местные версии своих хитов. Например, «Позади крутой поворот» известна на эстонском языке как «Eilne päev» и по-прежнему остаётся одной из наиболее узнаваемых песен в её репертуаре.

Ранее Life.ru рассказывал, как уехавшие из России артисты продолжают зарабатывать на российской и русскоязычной аудитории за рубежом. В материале речь шла, в частности, о Дмитрии Нагиеве и группе «Би-2», которые проводят зарубежные концерты, корпоративы и другие мероприятия для публики из России. При этом часть артистов после отъезда сохранила коммерческие связи с российским рынком или продолжила ориентироваться на русскоязычных зрителей за границей.