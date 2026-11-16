46-й президент США Джо Байден слишком поздно осознал, с кем имел дело, когда поддерживал Владимира Зеленского. Теперь американскому политику не стоит сетовать на последствия собственного выбора. Так депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал откровения экс-главы Белого дома о «неблагодарном» Зеленском.

Поводом для такой оценки стали выдержки из новой книги Байдена «Обещай мне, Америка» (Promise Me, America), опубликованные The Wall Street Journal. В мемуарах бывший американский лидер признался, что Зеленский был упрямым и капризным человеком, а также не демонстрировал той признательности, на которую рассчитывал Вашингтон.

«Позднее прозрение пришло к Байдену», — заявил Шеремет в разговоре с РИА «Новости».

Парламентарий считает Зеленского провальным политическим проектом предыдущей американской администрации. По его мнению, жалобы на неблагодарность украинского руководства выглядят неуместно, поскольку Байден сам сделал на него ставку.

Представитель Госдумы также выразил уверенность, что экс-президент США допустил серьёзный политический просчёт. Как утверждает депутат, Зеленский не оправдал возложенных на него надежд и поставил своего покровителя в неловкое положение. При этом нынешняя администрация Белого дома, по оценке Шеремета, сумела своевременно разобраться в характере украинского лидера и отойти от прежнего курса.