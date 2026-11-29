Возвращаться к идее поступить в вуз 32-летняя актриса Александра Бортич не собирается. Звезда «Полицейского с Рублёвки» заявила, что ей больше не нужен диплом.

Саша Бортич не планирует получать высшее образование. Видео © Пятый канал

«Думаю, мне уже поздновато идти учиться на диплом о высшем образовании», — цитирует артистку Пятый канал.

После школы она пробовала поступить в театральный институт, но не прошла конкурс. Тогда будущая актриса стала ходить на кастинги и вскоре получила первые роли.