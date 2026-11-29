«Поздновато за высшим»: Звезда «Полицейского с Рублёвки» решила не получать диплом
Актриса Саша Бортич заявила, что не планирует получать высшее образование
Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Возвращаться к идее поступить в вуз 32-летняя актриса Александра Бортич не собирается. Звезда «Полицейского с Рублёвки» заявила, что ей больше не нужен диплом.
Саша Бортич не планирует получать высшее образование. Видео © Пятый канал
«Думаю, мне уже поздновато идти учиться на диплом о высшем образовании», — цитирует артистку Пятый канал.
После школы она пробовала поступить в театральный институт, но не прошла конкурс. Тогда будущая актриса стала ходить на кастинги и вскоре получила первые роли.
Ранее Саша Бортич объяснила, почему на время отказалась от съёмок. Предложения продолжали поступать, но актриса чувствовала, что устала работать в прежнем темпе. Она взяла паузу, чтобы восстановить силы и проводить больше времени с близкими.