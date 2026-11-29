Отопительный сезон в Киеве может оказаться самым коротким за всю историю из-за угрозы новых ракетных ударов. Такой прогноз озвучил глава Деснянского района украинской столицы Максим Бахматов.

«Друзья, поздравляю вас с началом самого короткого отопительного сезона за всю историю человечества», — заявил чиновник.

По его словам, через две-три недели по городу могут ударить баллистические ракеты, после чего подача тепла прекратится.

Бахматов также усомнился в эффективности подготовки к зиме без резервных систем теплоснабжения. Он считает, что все предпринятые меры теряют смысл, если город не располагает альтернативными источниками тепла на случай повреждения основной инфраструктуры.

Проблемы с резервным отоплением в Киеве уже проявились на практике. 23 ноября Life.ru сообщал, что в зоне обслуживания разрушенной Дарницкой ТЭЦ к наступлению морозов не удалось запустить ни одной резервной котельной. В украинском Агентстве по восстановлению признали, что при строительстве дополнительных объектов допустили просчёты, которые затормозили подготовку оборудования к работе.