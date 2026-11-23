В Киеве не запустили ни одной резервной котельной до наступления морозов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Киеве к наступлению морозов не удалось запустить ни одной резервной котельной в зоне обслуживания разрушенной Дарницкой ТЭЦ. Дополнительные мощности, предназначенные для обеспечения жителей теплом, до сих пор не введены в эксплуатацию, пишут местные СМИ.
В украинском Агентстве по восстановлению признали, что при строительстве новых объектов не учли ряд важных деталей. Это осложнило реализацию проекта и подготовку резервных источников теплоснабжения к холодам.
Предполагалось, что дополнительные котельные смогут обеспечить альтернативную подачу тепла в районах, ранее зависевших от Дарницкой теплоэлектроцентрали. Однако к началу морозов ни один из новых объектов в этой зоне не заработал.
Ранее Life.ru сообщал, что Киев не успеет завершить подготовку резервного отопления до наступления зимы. В конце октября украинские власти оценивали оставшийся объём работ примерно в два месяца. Для запуска котельных требовалось завершить строительство, подключить оборудование к инженерным сетям и провести наладку. Часть объектов рассчитывали ввести в эксплуатацию только к концу декабря.