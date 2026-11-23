В Киеве к наступлению морозов не удалось запустить ни одной резервной котельной в зоне обслуживания разрушенной Дарницкой ТЭЦ. Дополнительные мощности, предназначенные для обеспечения жителей теплом, до сих пор не введены в эксплуатацию, пишут местные СМИ.

В украинском Агентстве по восстановлению признали, что при строительстве новых объектов не учли ряд важных деталей. Это осложнило реализацию проекта и подготовку резервных источников теплоснабжения к холодам.