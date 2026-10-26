Зима придёт раньше котельных: В Киеве признали, что не успеют подготовить резервное отопление

Часть резервных котельных в Киеве начнёт работать только после наступления холодов. Украинские власти рассчитывают завершить строительство и монтаж оборудования на отдельных объектах к концу декабря. Об этом сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник после проверки коммунальной инфраструктуры столицы.

«Завершение работ потребует до двух месяцев, на отдельных объектах установка оборудования предусмотрена до конца декабря. То есть их запуск будет происходить уже с наступлением зимы, во время отопительного сезона», — написал Калашник в телеграм-канале.

По его словам, город планирует ввести более 1,5 ГВт дополнительных тепловых мощностей. Часть из них должны обеспечить новые котельные, призванные поддерживать теплоснабжение при возникновении проблем с основной инфраструктурой. Однако до их запуска предстоит выполнить значительный объём работ.

Строителям необходимо закончить подготовку объектов, подключить оборудование к инженерным сетям и провести его наладку. По оценке министра, на это потребуется около двух месяцев. Таким образом, новые мощности будут вводить в эксплуатацию уже во время отопительного сезона.

Чтобы ускорить процесс, украинские власти рассматривают возможность подключения к альтернативным участкам газовых сетей. Также обсуждаются одновременное проведение строительных и газовых работ, увеличение числа рабочих бригад и организация нескольких смен.

Калашник отметил, что министерство взаимодействует с городскими властями, подрядчиками и организациями, отвечающими за подключение объектов. Отдельно прорабатываются изменения в законодательстве, которые позволят быстрее реализовывать аналогичные проекты в других регионах Украины.

При этом один из осмотренных объектов, недавно переданный из государственной в коммунальную собственность, планируют использовать как дополнительный источник энергоснабжения для части Киева. По словам министра, его рассчитывают задействовать в ближайшее время.

Ранее украинский эксперт Владимир Омельченко предупредил, что восстановление части критической инфраструктуры Киева может затянуться до весны 2027 года. Как сообщал Life.ru со ссылкой на интервью специалиста УНИАН, закупленное для коммунальных систем оборудование планируется установить лишь к концу марта.