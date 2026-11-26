В подмосковных Электроуглях локализовали крупный пожар на складе мебельной фабрики. Огонь распространился на площадь 1,6 тысячи квадратных метров, произошло частичное обрушение конструкций. Угрозу распространения пламени на соседнее здание удалось устранить. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар на фабрике в Электроуглях локализован на площади 1600 кв. м. Видео © MAX / МЧС Московской области

Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, здание уже горело открытым пламенем. Изначально к тушению привлекли около 40 сотрудников МЧС и 12 единиц спецтехники.

По мере развития пожара число задействованных спасателей увеличили до 45 человек, техники — до 15 единиц. В результате возгорания произошло частичное обрушение конструкций.

В дополнительном сообщении МЧС уточнили, что пожар локализовали на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Пожарным удалось не допустить перехода огня на соседнее строение. Предварительно, никто не пострадал.