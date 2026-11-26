В подмосковных Котельниках загорелись складские помещения на территории промзоны. Площадь пожара достигла 1,2 тыс. квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В Котельниках локализовали пожар в промзоне на площади 1,2 тыс. «квадратов». Видео © MAX / МЧС Московской области

«Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями пожар локализован на площади 1200 кв. м. Тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой строений, работа на месте продолжается», — сообщили в подмосковном главке МЧС.

Причины возгорания и другие обстоятельства происшествия в предоставленном сообщении не уточняются. К тушению привлечены 23 человека и 7 единиц техники.

Ранее Life.ru писал, что двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в посёлке Подюга Коношского района Архангельской области. Пятилетний и шестилетний малыши в момент возгорания находились в доме без присмотра взрослых. Пожар произошёл 25 ноября. Прокуратура Архангельской области взяла на контроль установление обстоятельств гибели несовершеннолетних. Предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошло возгорание и почему дети оказались без присмотра.