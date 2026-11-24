Пожар на складах особой экономической зоны «Липецк» локализовали на площади шесть тысяч квадратных метров. Огнеборцам удалось остановить распространение пламени, сообщили в МЧС России.

МЧС локализовало пожар на 6 тысячах квадратных метров в ОЭЗ «Липецк». Видео © МАХ / МЧС Липецкой области

Благодаря работе спасателей соседние здания удалось уберечь от огня. По предварительной информации ведомства, никто не пострадал. О полной ликвидации возгорания пока не сообщалось.

Ранее Life.ru писал о крупном возгорании на территории особой экономической зоны «Липецк». Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что загорелись складские помещения одного из предприятий, после чего к тушению привлекли экстренные службы.