Пожарные локализовали масштабное возгорание на мебельном складе в подмосковных Химках. Распространение огня удалось остановить на площади 10 875 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС России по Московской области.

«29.11.2026 в 02.43 – локализация пожара на площади 10 875 кв.м.», — говорится в сообщении.

Группировку сил и средств, задействованных в борьбе с огнём, увеличили до 91 человека и 34 единиц техники.

Ранее Life.ru сообщал, что площадь возгорания на мебельном складе в Химках первоначально составляла 4000 квадратных метров, впоследствии она увеличилась почти втрое. Работу пожарных осложняла высокая пожарная нагрузка из-за находившихся внутри здания горючих материалов.