Пожар на складе в Химках локализован на площади почти 11 тысяч квадратов
Обложка © Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области
Пожарные локализовали масштабное возгорание на мебельном складе в подмосковных Химках. Распространение огня удалось остановить на площади 10 875 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС России по Московской области.
«29.11.2026 в 02.43 – локализация пожара на площади 10 875 кв.м.», — говорится в сообщении.
Группировку сил и средств, задействованных в борьбе с огнём, увеличили до 91 человека и 34 единиц техники.
Ранее Life.ru сообщал, что площадь возгорания на мебельном складе в Химках первоначально составляла 4000 квадратных метров, впоследствии она увеличилась почти втрое. Работу пожарных осложняла высокая пожарная нагрузка из-за находившихся внутри здания горючих материалов.
Больше новостей о пожарах, чрезвычайных ситуациях и работе спасателей — в разделе «Происшествия» на Life.ru.