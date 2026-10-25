Пожар после ракетного удара ВСУ по Ельцу локализован

Пожар на территории промышленной зоны Ельца Липецкой области, возникший после ракетной атаки ВСУ, локализован. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов по итогам совещания, посвящённого ликвидации последствий удара.

Ранее глава города Вячеслав Жабин рассказал, что пожарные продолжают тушить отдельные очаги возгорания. По его словам, ситуация находится под контролем, на месте работают оперативные службы.

В результате атаки погиб сотрудник охраны одного из предприятий.

Кроме того, ударной волной выбило окна в нескольких многоквартирных домах. Повреждения также получило здание колледжа. Специалисты Роспотребнадзора проверили состояние воздуха и не выявили угрозы для жителей.