Пожар произошёл на лакокрасочном заводе в Ленинградской области

Ангар загорелся на территории лакокрасочного завода в деревне Буяницы Волосовского района Ленинградской области. Данных о пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС.

К месту происшествия направили пожарные подразделения ГКУ «Леноблпожспас». Огонь тушат 30 человек с привлечением семи единиц техники.

«На территории лакокрасочного завода горит ангар, площадь пожара уточняется. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в частном доме в Алейске Алтайского края. Спасатели обнаружили тела погибших во время тушения здания. Огонь распространился на площади 90 кв. м, позднее пожар полностью ликвидировали. По предварительным данным МЧС, причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.